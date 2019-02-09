Работников сгоревшего завода "Электроцинк" готовы принять 11 предприятий Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 февраля. /ТАСС/. Одиннадцать предприятий Северной Осетии готовы трудоустроить работников завода "Электроцинк" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК), где в октябре прошлого года произошел пожар. Об этом сообщила в субботу пресс-служба республиканского министерства промышленности и транспорта.

Власти Северной Осетии и руководство УГМК предварительно договорились о консервации и полной остановке пострадавшего от огня завода. Для работников предприятия был введен вынужденный простой, предполагающий выплату двух третей средней зарплаты. Число людей, которые могут потерять работу из-за закрытия завода, более чем вчетверо превышает количество вакансий в регионе по рабочим специальностям.

"Мы обратились к руководителям промышленных предприятий республики с просьбой рассмотреть возможность трудоустройства планируемых к высвобождению работников ОАО "Электроцинк". 11 предприятий готовы рассмотреть вопрос о трудоустройстве специалистов", - говорится в сообщении.

Совместно с региональным министерством экономического развития и комитетом по занятости населения далее будет сформирован реестр высвобожденных работников предприятия "Электроцинк" с указанием уровня их квалификации. Будут проведены консультации работников по вопросам трудового права и государственных гарантий, организации профессионального обучения с целью последующего гарантированного трудоустройства.

Ранее на заводе работали порядка 1,8 тыс. человек, по данным на 31 января, их осталось около 1,65 тыс.

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России и крупнейшее в Северной Осетии.