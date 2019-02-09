Конкурс снежных скульптур "Нашествие снеговиков" стартовал в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 9 февраля. /ТАСС/. Конкурс по созданию снежных скульптур "Нашествие снеговиков" стартовал в субботу в Архангельской области. Как рассказал ТАСС представитель организаторов Андрей Томашкевич, в конкурсе на трех площадках соревнуются как мастера резьбы по снегу и льду, так и все желающие.

"Площадок у нас три: одна в санатории "Беломорье" [под Архангельском], где соревнуются семейные команды и команды профсоюзных организаций. Вторая площадка в Соломбальском районе Архангельска, в деревне Деда Мороза, где участвуют мастера, люди, которые профессионально занимаются резьбой по снегу и льду. И третья площадка - для всех желающих - виртуальная", - сказал Томашкевич.

Снежные скульптуры будут выполняться в течение двух дней. "Команд у нас больше 20, а мастеров 12, им предоставлены снежные кубы, и их фантазию мы ничем не ограничиваем. Площадку в Архангельске с готовыми снежными скульптурами для доступа горожан мы откроем на следующей неделе. Пока мастера работают, это не очень безопасно", - пояснил собеседник агентства.

В виртуальной площадке могут принять участие все желающие. "Мы приглашаем всех жителей области, кто где как захотел сделать снеговика, любого, хоть самого экзотического. Его надо сделать, придумать ему имя, написать коротенько о своем снеговике историю, сфотографироваться и прислать фотографию организаторам в течение февраля", - отметил Томашкевич.