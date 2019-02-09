{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Хирургический комплекс на 180 коек появится в Кабардино-Балкарии в конце года

Там появится отделение интенсивной терапии и клинико-лабораторной диагностики

ТАСС, 9 февраля. Строительство пятиэтажного хирургического комплекса на 180 коек на территории Центральной районной больницы города Прохладный в Кабардино-Балкарии (КБР) завершится в конце 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства КБР по итогам поездки врио главы Казбека Кокова в Прохладный и Прохладненский район.

"Внутренние отделочные работы завершены, идет установка медицинского оборудования, мебели, благоустраивается прилегающая территория. Срок сдачи объекта - конец 2019 года", - говорится в сообщении.

В хирургическом комплексе планируется разместить отделения интенсивной терапии, реанимации, травматологическое, первое сосудистое, приемное, УЗИ, а также отделение клинико-лабораторной диагностики.

Старое здание корпуса - 1956 года постройки. Возведенный в рамках федеральной программы сейсмоустойчивости объект должен выдержать магнитуду колебаний в восемь баллов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
Организаторы "Лидеров России" привлекли к оценке работ участников искусственный интеллект
Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что одна из задач конкурса - "направить лидерские качества участников на благо страны"
Читать полностью