Хирургический комплекс на 180 коек появится в Кабардино-Балкарии в конце года

ТАСС, 9 февраля. Строительство пятиэтажного хирургического комплекса на 180 коек на территории Центральной районной больницы города Прохладный в Кабардино-Балкарии (КБР) завершится в конце 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства КБР по итогам поездки врио главы Казбека Кокова в Прохладный и Прохладненский район.

"Внутренние отделочные работы завершены, идет установка медицинского оборудования, мебели, благоустраивается прилегающая территория. Срок сдачи объекта - конец 2019 года", - говорится в сообщении.

В хирургическом комплексе планируется разместить отделения интенсивной терапии, реанимации, травматологическое, первое сосудистое, приемное, УЗИ, а также отделение клинико-лабораторной диагностики.

Старое здание корпуса - 1956 года постройки. Возведенный в рамках федеральной программы сейсмоустойчивости объект должен выдержать магнитуду колебаний в восемь баллов.