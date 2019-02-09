Врио губернатора Санкт-Петербурга вместе с чиновниками вышел на уборку снега

"В рамках зимнего субботника для государственных служащих временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в уборке от снега и наледи двора дома №4 по Большой Посадской улице. Вместе с ним двор убирали сотрудники Петроградского района под руководством главы районной администрации Ивана Громова", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В субботнике в разных районах Петербурга приняли участие вице-губернаторы, руководители и сотрудники исполнительных органов государственной власти, подведомственных учреждений, сообщили в пресс-службе. Чиновники Комитета по благоустройству, работники Центра комплексного благоустройства, садово-парковых и дорожных предприятий убирали пешеходные переходы и тротуары в центре города - на набережных Фонтанки и Мойки, вокруг Михайловского замка и на Манежной площади. Сотрудники Государственной Жилищной инспекции работали на Гражданском проспекте в северной части Петербурга, они чистили тротуар длиной 1,5 км. "На работы вышли 100 сотрудников, которые не заняты в контрольных проверках", - уточнили в пресс-службе.

По данным представителей Смольного, в зимнем субботнике по всему городу приняли участие более 35,5 тыс. сотрудников исполнительных органов власти Санкт-Петербурга и подведомственных учреждений. В итоге от снега и наледи очищены 233 улицы, 656 дворов, вывезено 32,8 тыс. куб. м снега. На уборке улично-дорожной сети Петербурга были задействованы 1334 единицы спецтехники, на уборке внутриквартальной территории - 976 единиц спецтехники.

Как ранее сообщал журналистам вице-губернатор Николай Бондаренко, общая численность дворников, занятых в эти дни на уборке улиц в Петербурге, составила почти 9 тыс. человек, крыши чистят 1900 человек.

Уборка общими усилиями

О коллективной уборке Петербурга от снега Александр Беглов сказал на открытии полуфинала конкурса "Лидеры России" по Северо-Западному федеральному округу. "Я сегодня пойду вместе со своими членами правительства и начну работать лопатой, для того чтобы жить синхронно с городом. Потому что если команда не объединяется в уборке снега, на субботниках, в спортивных состязаниях - то тогда каждый сам по себе. А сам по себе не выживешь", - сказал он участникам конкурса перед походом на субботник.

Январь 2019 года стал одним из самых снежных за последние несколько лет, в начале февраля также в течение нескольких дней шел сильный снег, а потом наступила оттепель. Жители города неоднократно выражали недовольство в социальных сетях по поводу уборки улиц, к тому же угрозу создают снег и сосульки на крышах. В феврале из-за падения с крыши здания наледи погиб студент Химико-фармацевтической академии, еще несколько человек в разных районах получили травмы.

Александр Беглов ранее заявил, что в условиях обильных "снежных залпов", которыми характеризуется эта зима, городские предприятия и управляющие компании оказались не готовы вовремя справиться с их последствиями. Он дал указание ответственным комитетам и службам уже сейчас начать готовиться к зимнему периоду следующего года.

В новость были внесены изменения (19:51 мск) — приводятся новые данные о численности участников субботника в четвертом абзаце