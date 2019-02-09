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IKEA принесла извинения за карту мира без Новой Зеландии

Такие карты продавались в магазинах Вашингтона по цене $29

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Шведский мебельный концерн IKEA принес извинения за поступившую в продажу карту мира, на которой отсутствует Новая Зеландия. Как сообщает в субботу телеканал SVT, бракованная карта из серии "Бьёркста" продавалась США в момент, когда компания готовится открыть свой первый универмаг в Новой Зеландии.

"Это неудачное совпадение, - заявила представитель компании Анника Мохлин. - IKEA отвечает за то, чтобы все было правильно и верно, но там произошла ошибка". Мохлин сообщила, что карты без Новой Зеландии постепенно изымаются из ассортимента.

Карта мира с ошибкой появилась в магазинах Вашингтона по цене $29. Один из покупателей сфотографировал ее и разместил снимок на популярном онлайн-портале Reddit. Публикация вызвала у интернет-пользователей критику и ироничные замечания в адрес шведской компании

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