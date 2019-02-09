Правоохранители в Москве проведут разъяснительную беседу со студентами из Ингушетии

МАГАС, 9 февраля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил в ближайшее время организовать встречу студентов из региона, которые учатся в московских вузах, с сотрудниками правоохранительных органов для разъяснения норм поведения в учебных заведениях и правил поведения в общежитиях. Об этом он сообщил в субботу в своем аккаунте в Instagram.

Как сообщалось ранее, 17 декабря прошлого года в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета в Москве задержали несколько десятков студентов, в том числе 36 - из Ингушетии. В течение нескольких часов их отпустили. О причинах задержания не сообщалось.

"Поручил вице-премьеру правительства региона - постоянному представителю Алихану Цечоеву в ближайшее время организовать расширенную встречу ингушских студентов с представителями органов правопорядка Москвы, в ходе которой провести беседу о нормах поведения в вузах и правилах проживания в общежитиях. Также необходимо усилить контакты с ректоратами столичных вузов для оперативного обмена информацией и реагирования на возможные нарушения", - написал Евкуров.

По его словам, жалобы, поступающие на студентов из Ингушетии, чаще всего связаны с нарушениями внутренних правил общежитий и учебной дисциплины.

"Также обсудил ряд жалоб, поступающих на наших студентов в московских вузах. В основном все они связаны с нарушением учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка общежитий. В том числе есть случаи, когда отчисленные ребята продолжают находиться в общежитии, не сообщают об этом своим родным и отвлекают от занятий тех, кто действительно хочет учиться", - добавил глава региона.