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Медведев направил приветствие участникам мероприятий по случаю 100-летия Даниила Гранина

Премьер отметил универсальность писателя, но подчеркнул, что ключевой для него была тема войны

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам торжественных мероприятий по случаю празднования 100-летия со дня рождения писателя Даниила Гранина. Текст телеграммы в субботу опубликован на сайте кабмина.

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"Его судьба во многом показательна. Добровольцем Гранин ушел на фронт, защищал Ленинград, ощутил на себе все тяготы военных лет, своими глазами видел ужасы блокады. Он всегда звучал убедительно, с ним считались, его авторитет признавали даже оппоненты", - говорится в сообщении.

Медведев отметил, что Гранин был универсален в своем творчестве, однако ключевой для него оставалась тема войны. "В произведениях Гранина чувствуется желание отойти от "казенного" взгляда на военные события и показать настоящую "окопную правду", - сказал глава правительства, добавив, что "Блокадная книга" писателя стала "попыткой открыто и честно рассказать об одной из самых страшных страниц в истории нашей страны".

По мнению Медведева, Гранин "не просто пронзительно пишет о войне", но и "призывает нас к гуманизму, говорит о том, что нет ничего важнее человеческой жизни". "О том, что все мы должны усвоить уроки истории, не допустить повторения подобных трагедий. И в этом - огромная общечеловеческая ценность его творчества", - подчеркнул премьер.

В субботу в Санкт-Петербурге состоялось открытие мемориальной доски на доме, где жил и работал Гранин. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения".

Даниил Гранин - советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны. Он начал литературную деятельность в 1940-х, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий - отечественных и международных. В 2017 году Гранин был награжден премией "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель скончался в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.

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