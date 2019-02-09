Медведев направил приветствие участникам мероприятий по случаю 100-летия Даниила Гранина

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам торжественных мероприятий по случаю празднования 100-летия со дня рождения писателя Даниила Гранина. Текст телеграммы в субботу опубликован на сайте кабмина.
"Его судьба во многом показательна. Добровольцем Гранин ушел на фронт, защищал Ленинград, ощутил на себе все тяготы военных лет, своими глазами видел ужасы блокады. Он всегда звучал убедительно, с ним считались, его авторитет признавали даже оппоненты", - говорится в сообщении.
Медведев отметил, что Гранин был универсален в своем творчестве, однако ключевой для него оставалась тема войны. "В произведениях Гранина чувствуется желание отойти от "казенного" взгляда на военные события и показать настоящую "окопную правду", - сказал глава правительства, добавив, что "Блокадная книга" писателя стала "попыткой открыто и честно рассказать об одной из самых страшных страниц в истории нашей страны".
По мнению Медведева, Гранин "не просто пронзительно пишет о войне", но и "призывает нас к гуманизму, говорит о том, что нет ничего важнее человеческой жизни". "О том, что все мы должны усвоить уроки истории, не допустить повторения подобных трагедий. И в этом - огромная общечеловеческая ценность его творчества", - подчеркнул премьер.
В субботу в Санкт-Петербурге состоялось открытие мемориальной доски на доме, где жил и работал Гранин. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения".
Даниил Гранин - советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны. Он начал литературную деятельность в 1940-х, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий - отечественных и международных. В 2017 году Гранин был награжден премией "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель скончался в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.