Супруг королевы Великобритании сдал свои водительские права

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип, герцог Эдинбургский, который предстоящим летом должен будет отпраздновать свой 98-й день рождения, сдал водительские права после произошедшей в январе аварии с его участием. Об этом в субботу сообщил Букингемский дворец.

"После тщательного рассмотрения [вопроса] герцог Эдинбургский принял решение добровольно сдать свои водительские права", - отмечается в заявлении.

17 января Land Rover Freelander, за рулем которого находился принц Филип, столкнулся с автомобилем KIA на оживленном перекрестке, расположенном неподалеку от королевского поместья Сандрингем. Машина герцога Эдинбургского перевернулась, и прохожим пришлось помочь супругу британской королевы покинуть салон. Принц Филип в результате аварии не пострадал.

Он извинился за то, что, выезжая на главную дорогу со второстепенной, не заметил автомобиль KIA, в котором находились 46-летняя британка Эмма Фейруэзер и ее 28-летняя подруга вместе с ребенком. По словам принца Филипа, он был ослеплен низким зимним солнцем и в нормальных условиях обязательно заметил бы на перекрестке автомобиль, движущийся по главной дороге. В результате аварии Фейруэзер получила перелом запястья, женщина-водитель отделалась порезами колена, а 9-месячный мальчик не пострадал.