Эксперт: историческую ценность дома Булошникова в Москве определят по кладке кирпича

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Дополнительная историко-культурная экспертиза, которую по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина проведут по дому Булошникова на Большой Никитской, позволит определить, относится ли объект к XIX веку или является новоделом. Специалисты изучат, из каких кирпичей построено здание, сообщил ТАСС координатор общественного движения "Архнадзор" Андрей Новичков, вошедший в рабочую группу по проведению экспертизы.

В декабре 2018 года градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы приняла решение об изменении правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении расположенного в центре столицы особняка купца Булошникова, согласно которым суммарная поэтажная площадь объекта может увеличиться вдвое, а предельная высота - до 32 м. Решение ГЗК вызвало широкий общественный резонанс. Публичные слушания по корректировке ПЗЗ, которые состоялись в Москве в январе, проходили на высокой эмоциональной ноте. Впоследствии Сергей Собянин заявил о необходимости провести дополнительную экспертизу в отношении дома Булошникова.

"Экспертиза касается непосредственно определения точной даты постройки дома и его исторической ценности, потому что до настоящего времени у Мосгорнаследия и у застройщика была уверенность, что здание возведено заново в 1990-е годы. Мэр поручил определить точную датировку этого здания. В ходе экспертизы будет аккуратно в нескольких местах на здании раскрыт слой краски и кладка, чтобы определить вид уложенных там кирпичей и раствора: в XIX веке в раствор добавляли известь, песок и белый камень, а кирпич использовали большемерный. Таким образом, можно будет понять, относится дом к XIX веку или он новодельный", - сказал Новичков.

По его словам, экспертиза пока не началась, но планируется в ближайшее время, после согласования действий с владельцем дома.

"Руководство Мосгорнаследия сказало, что на это поручение мэра дан месяц, после чего на стол градостроительной земельной комиссии Москвы положат заключение о здании, на основании которого будет принято решение, будут изменены ПЗЗ или нет", - добавил Новичков.

По его информации, рабочая группа, которая будет контролировать ход работ по проведению экспертизы, была создана Департаментом культурного наследия Москвы, в нее вошли ряд архитекторов, заместитель гендиректора музеев Московского Кремля Андрей Баталов, муниципальный депутат Пресненского района Елена Ткач, двое представителей Архнадзора (координаторы движения Рустам Рахматуллин и сам Новчиков) и другие. Рабочая группа определила круг организаций и экспертов, которые будут проводить историко-культурную экспертизу здания.

История вопроса

В декабре 2018 года в социальных сетях начала распространяться информация о том, что здание на Большой Никитской улице, построенное в 1887 году, может быть снесено на основании решения градостроительно-земельной комиссии Москвы, и якобы вместо прежнего трехэтажного старого особняка появится элитный девятиэтажный жилой дом. Впоследствии в Москомстройинвесте сообщили ТАСС, что решением ГЗК Москвы снос здания не предполагается.

При этом, как следует из документов комитета, "суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен" может достигнуть 8906 кв. м. Это вдвое больше, чем здание имеет сейчас - 4254 кв. м, как следует из данных Москомархитектуры. Предельная высота зданий на этом участке не должна превышать 32 м.

Согласно материалам "Портала открытых данных Москвы", дом по адресу Большая Никитская, вл. 17, стр. 1 не относится к объектам культурного наследия.

Публичные слушания по корректировке правил землепользования и застройки города Москвы в отношении дома Булошникова стартовали 9 января 2019 года, когда открылась экспозиция с информационными материалами по этой теме. 17 января состоялся очный этап публичных слушаний. В ходе него большинство присутствовавших в зале выразили несогласие с изменениями ПЗЗ. В ходе третьего этапа публичных слушаний, который начался 18 января и продлился семь дней, жители также могли передать свое мнение относительно изменений ПЗЗ в отношении дома Булошникова в "службу одного окна".