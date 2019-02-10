В полицию США приняли шестилетнюю девочку с онкологическим заболеванием

"Химиотерапия и лучевая терапия не сработали, поэтому семья ребенка полагается на волю божью и молится о чуде", - сообщил в субботу телекомпании CNN начальник городской полиции Фрипорта Реймонд Гэриви. "Они [врачи], по сути, посоветовали не терять зря время и попытаться получить удовольствие от жизни за тот короткий период, который остался, - рассказала мать девочки Льене Ариас. - Это был суровый приговор, мы плакали несколько недель".

Управление полиции города разместило в своем Facebook фотографии церемонии приведения Абигайл Ариас к присяге в качестве почетного сотрудника полиции. "Абигайл борется с опухолью Вильмса [почечная опухоль] на протяжении последних двух лет и рассказала нашему шефу Реймонду Гэриви о своей мечте стать полицейским. Теперь вы можете убедиться в том, что мечты сбываются", - говорится в сообщении управления.

Шеф городской полиции познакомился с девочкой на праздничном мероприятии для жителей Фрипорта, проведенном в минувшем декабре по случаю Рождества. "Ее замечательная улыбка и желание продолжать бороться с "плохими парнями" внутри организма произвели неотразимое впечатление на меня. Я захотел, чтобы ее мечта исполнилась. Надо видеть ее, чтобы понять, на какие поступки способна сподвигнуть эта юная леди", - отметил Гэриви.

По его словам, он побеспокоился о том, чтобы в частной фирме Cop Stop сшили на заказ для девочки полицейскую форму, а также изготовили ей портупею и служебную бляху за номером 758. Обмундирование было предоставлено Абигайл бесплатно.