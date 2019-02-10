Белых медведей, заходивших в населенные пункты Новой Земли, вывезут за пределы поселений

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Белых медведей, из-за нашествия которых в населенные пункты на архипелаге Новая Земля в Архангельской области ввели режим чрезвычайной ситуации, планируют вывезти за пределы поселений. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин.

"Ждем прибытия оперативной группы, которая назначена Росприроднадзором. В нее входят специалисты, которые имеют опыт работы с белыми медведями. Она уже сформирована из четырех человек. <…> Когда приедут специалисты, будем усыплять и отвозить на нашей технике медведей за пределы населенных пунктов", - сказал Мусин.

По его словам, принято решение не производить отстрел животных для сохранения популяции белых медведей.