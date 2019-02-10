Белых медведей, заходивших в населенные пункты Новой Земли, вывезут за пределы поселений

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Белых медведей, из-за нашествия которых в населенные пункты на архипелаге Новая Земля в Архангельской области ввели режим чрезвычайной ситуации, планируют вывезти за пределы поселений. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин.
"Ждем прибытия оперативной группы, которая назначена Росприроднадзором. В нее входят специалисты, которые имеют опыт работы с белыми медведями. Она уже сформирована из четырех человек. <…> Когда приедут специалисты, будем усыплять и отвозить на нашей технике медведей за пределы населенных пунктов", - сказал Мусин.
По его словам, принято решение не производить отстрел животных для сохранения популяции белых медведей.
Он возможен лишь в случаях крайней необходимости.
"На сегодняшний день ситуация находится под контролем. Количество медведей стало меньше, потому что мы их отпугиваем, но они есть, сохраняется угроза жизни и здоровью людей", - пояснил глава муниципального образования.
Режим ЧС введен с 9 февраля на архипелаге Новая Земля из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов. С декабря 2018 по февраль 2019 года наблюдается большое скопление белых медведей вокруг поселений. В районе поселка Белушья Губа отмечено наличие 52 белых медведей. Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных - нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения.
Глава администрации Новой Земли добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации не повлияло на повседневную деятельность учреждений и предприятий Новой Земли. Они работают в обычном режиме. В то же время усилен контроль за передвижением людей и наблюдением за медведями. Режим ЧС планируется отменить при устранении опасности для жителей.