Невеста Хашкаджи представила книгу о жизни, работе и убийстве журналиста

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 10 февраля. /ТАСС/. Невеста саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи Хатидже Дженгиз опубликовала собственную книгу, повествующую о жизни, работе и смерти жениха. Как сообщил телеканал Rudaw , презентация мемуаров состоялась в Стамбуле при участии турецко-арабской ассоциации прессы.

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В основу книги "Джамаль Хашкаджи: Его жизнь, борьба и секреты" легли интервью Дженгиз, записи из ее личного дневника, детали дела убитого журналиста, рабочие гипотезы следствия, архивные фотографии. 228-страничный труд доступен на английском, турецком и арабском языках. Соавторами выступили турецкие журналисты Мехмет Акиф Эрсой и Синан Онус.

Выступая на презентации своей книги, Дженгиз подчеркнула, что не успокоится, пока виновные в убийстве ее жениха не понесут заслуженное наказание. В частности, она выразила надежду, что президент США Дональд Трамп изменит свою позицию по скандальному делу, заявив о планах посетить Вашингтон в марте. Ранее девушка уже обратилась за поддержкой в Европарламент и Конгресс США с призывом "внимательнее изучить" ситуацию вокруг убийства Хашкаджи.