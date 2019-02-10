В регионы Сибири после недели аномальных морозов приходит потепление

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Потепление до дневных температур в пределах минус 11-16 градусов приходит в Сибирь после аномальных морозов, из-за которых в регионах отменяли школьные занятия, автобусные рейсы и культурно-массовые мероприятия. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье начальник отдела метеорологии Томского областного гидрометцентра Светлана Рюхтина.

"Сегодняшней ночью температура была уже 27 градусов, то есть 30-градусные морозы отступают, ночные температуры на этой неделе будут в пределах 18-23, местами - до 28 градусов мороза. Дневные температуры - в пределах от 11 до 16 градусов, к концу недели возможно, что температура дневная будет от 7 до 12 градусов ниже нуля", - сказала Рюхтина.

Такая температура установится для Западной Сибири - Томской, Новосибирской, Кемеровской областей. На Алтае температура воздуха будет ниже: в ночное время местами она будет достигать 30 и менее градусов, однако дневная будет держаться на уровне 10-15 градусов ниже нуля. В Иркутской области, Забайкальском и Красноярском краях к концу недели, по данным Росгидромета, потеплеет до 2-4 градусов мороза.

Подобная дневная температура позволяет ученикам школ посещать занятия без ограничений. В администрации автовокзалов сибирских регионов ТАСС также сообщили, что в связи с погодными условиями отмены рейсов на воскресенье и понедельник не ожидается.

С начала февраля в Сибирь пришли 30-40 градусные морозы, из-за которых произошел ряд коммунальных аварий, возгораний прогреваемых автомобилей и бытовых пожаров. Перевозчики отменяли десятки автобусных рейсов ежедневно, участились случаи обращений к врачам с обморожениями, школьники уходили на внеплановые каникулы.