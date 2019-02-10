Состояние госпитализированного с инфарктом актера Зайченко стабильно тяжелое

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Медики оценивают состояние 75-летнего российского актера Петра Зайченко, который в пятницу был госпитализирован с инфарктом, как стабильно тяжелое. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье внук актера Артем Папкин.

"Два дня назад у Петра Петровича [Зайченко] случился инфаркт, он сейчас в реанимации лежит, лечится в Волгоградской областной больнице <...> Буквально недавно пришло сообщение, что его состояние стабильное, но тяжелое, согласно заболеванию, все идет так, как обычно идет при инфарктах <...> Угрозы жизни нет", - сказал Папкин.

Петр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в селе Кайсацкое нынешнего Палласовского района Волгоградской области. Он известен по ролям в таких фильмах, как "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Такси-блюз", "Сибирь. Монамур", "Свободное плавание", а также в сериалах "Дальнобойщики", "Участок". В 1998 году был удостоен звания "Заслуженный артист РФ".