Источник: два монаха перешли из афонского монастыря в русский из-за позиции по Украине

АФИНЫ, 10 февраля. /ТАСС/. Два монаха из Ватопедского монастыря на Афоне перешли в русский Свято-Пантелеимонов монастырь в знак несогласия с позицией своего предстоятеля Ефрема, который ездил в Киев на интронизацию главы новой церкви Украины Епифания. Об этом сообщил источник корреспонденту ТАСС.

"В Ватопеде были два русских монаха, они собрали свои вещи и перешли в русский монастырь. Они ушли прежде всего из-за поездки игумена Ефрема в Киев", - сказал источник.

Он также подтвердил, что в субботу настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне Евлогий не пустил епископа так называемой новой украинской церкви Павла в русский монастырь на Святой горе, где ему заявили, что считают ПЦУ раскольнической структурой. "Нет, он [епископ Павел] туда не попал. Игумен культурно сказал ему "нет". Игумен сказал: "В наших глазах вы - раскольники". Они повернулись и ушли", - пояснил источник, сообщив, что в этой группе было пять-шесть человек.

Монахи большинства монастырей Афона отказались ехать в Киев на интронизацию Епифания 3 февраля.

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в результате государственного переворота в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен "объединительный собор", на котором было объявлено о создании так называемой Православной церкви Украины. 6 января этого года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Как каноническая УПЦ, так и Русская православная церковь считают новую структуру раскольнической. Другие поместные церкви либо осудили действия Константинополя, либо ограничились "демонстративным молчанием" - ни одна из них не поздравила Епифания с получением томоса.