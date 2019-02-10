Скворцова: эпидемия гриппа и ОРВИ завершится в апреле

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения прогнозирует, что эпидемия гриппа в нынешнем году завершится в середине апреля. Об этом глава ведомства Вероника Скворцова сообщила в воскресенье в интервью Первому каналу .

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"Осталось потерпеть две недели, и грипп выйдет на плато и начнет снижаться. Где-то до середины апреля он уйдет полностью. Продолжительность самой эпидемии обычная - 12-14 недель. Мы уже фактически подошли с вами к плато, осталось чуть-чуть, и пойдем вниз", - сказала она.

Также, по словам министра, благодаря вакцинации населения существенно снизилась заболеваемость и смертность из-за гриппа. "С 2006 года, за 12 лет, у нас снизилась заболеваемость более чем в 13 раз, а число смертей от гриппа снизилось более чем в 20 раз благодаря тому, что мы существенно, более чем в 2,5 раза, увеличили охват вакцинацией", - отметила она.

Согласно опубликованному ранее прогнозу Минздрава, эпидемия гриппа в 2019 году не преодолеет порог средней интенсивности, поскольку в отечественных вакцинах были заложены все актуальные штаммы.

Более половины административных территорий пяти федеральных округов России охвачены массовыми вспышками гриппа, сообщила Скворцова. "Сейчас по всей территории страны грипп идет в пяти федеральных округах <...> Уже широкое распространение вируса гриппа [в этих округах], то есть в каждом регионе этих пяти округов, Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Северный Кавказ и Северо-Запад, уже в каждом регионе более 50% административных территорий показывают повышенную активность гриппа. Два Федеральных округа - Центральный и Приволжский, это пока уровень регионального распространения, то есть уровень менее 50% административных территорий вовлечено. Минимальная задействованность, на уровне локальных вспышек - это Южный федеральный округ", сказала глава Минздрава.

Ранее начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила, что эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен в 43 субъектах Российской Федерации.