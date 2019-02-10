Оскорбившая память генерала Карбышева актриса Comedy Woman извинилась за неудачную шутку

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Участница шоу Comedy Woman Наталья Медведева извинилась за неудачную шутку с упоминанием имени генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, произнесенную в эфире передачи в 2013 году. На своей странице в Instagram актриса призналась, что считала фамилию генерала вымышленной.

Ранее газета "Московский комсомолец" писала о том, что режиссер Никита Михалков в выпуске своей программы "Бесогон" раскритиковал старую шутку участниц шоу Comedy Woman, показанную в передаче в 2013 году. Речь шла о шутке, в которой актрисы упомянули "замерзший дух генерала Карбышева".

"Приношу свои глубокие извинения за номер в Comedy Woman 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент, я искренне думала, что эта фамилия вымышленная", - написала Медведева.

Актриса пояснила, что номер был написан авторами программы, утвержден художественным руководителем проекта, а также одобрен продюсерами телеканала ТНТ. Медведева призналась, что на тот момент не сопоставила имя персонажа с реальным историческим фактом.

Советский военачальник, генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев во время Великой Отечественной войны в августе 1941 года был контужен в бою и взят в плен на Белорусском фронте. Содержался в концентрационных лагерях Замостье, Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен, где был одним из руководителей подполья. Отклонил предложение немецкого командования о сотрудничестве и работе на немцев по специальности фортификатора. 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен (Австрия) Дмитрий Карбышев был подвергнут пыткам, облит ледяной водой на морозе, в результате чего погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 1946 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.