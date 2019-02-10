Из корня Мамврийского дуба на Русском подворье Хеврона проросли два новых ствола

"Мамврийский дуб на подворье РДМ в честь святых Праотцев в Хевроне, который, согласно традиции, растет на месте явления Святой Троицы патриарху Аврааму, уступает свое место молодой поросли: из корня векового дуба проросли два новых ствола, - сообщили в миссии. - Могучее дерево, почитаемое в течение многих веков не только христианами, но и иудеями, и мусульманами, засохло от времени и старости в 1996 году и с этого времени стояло, как казалось, совершенно безжизненным. И вот всего несколько лет назад, к удивлению и радости паломников, из корня засохшего дуба-великана, в котором под землей еще продолжалась жизнь, произросли два новых дерева. Сегодня, следуя непреложному закону жизни, ветхий дуб постепенно уступает свое место под солнцем новым росткам, неуклонно набирающим жизненную силу".

В РДМ указали, что "продолжаются работы по сохранению святыни, начатые под руководством специалистов ведущих российских НИИ", в частности, "производится постепенное освобождение ствола старого дерева от отмерших частей, препятствующих росту молодых побегов, и бережное сохранение этих частей для истории". "Все собранные части древнего дерева доступны для паломников в храме подворья святых Праотцев, - продолжили в миссии. - В ближайшие годы в планах РДМ, в чьем ведении находится подворье в Хевроне, - реконструировать ствол векового дерева: воссозданный ствол Мамврийского дуба, защищенный от воздействия атмосферных осадков и солнечного света особой стеклянной витриной и законсервированный специализированными составами, будет установлен вблизи молодых побегов как почитаемая представителями трех монотеистических религий реликвия и памятник природы".

Приобретение участка в Хевроне

Участок в Хевроне был приобретен стараниями созидателя Русской Палестины и одного из первых начальников РДМ архимандрита Антонина (Капустина) в ноябре 1868 года. До этого древний дуб и окружающая его земля принадлежали некому Ибрагиму Шаллуди, которому они достались в наследство от отца Османа. Приобретение и оформление участка на имя русских священников в то время было невозможно, и тогда драгоман РДМ Яков Халеби, "снабженный деньгами и соответствующими документами зимой 1868 года явился в Хеврон под видом купца из сирийского города Алеппо", сообщили корреспонденту ТАСС в миссии. Халеби, "вращаясь среди хевронских купцов, пробыл в городе довольно долго, но его старания были вознаграждены: Шаллуди продал ему участок земли с Мамврийским дубом, на что был составлен законный акт владения -"кушан", добавил собеседник агентства.

Хеврон - библейский город

Хеврон - древний библейский город, который имел столичный статус до завоевания Иерусалима библейским царем Давидом. Считается, что его построили потомки седьмого патриарха после Адама - Енака. По преданию, сам Адам - первый человек на земле - был создан из красной глины, взятой на месте, где располагается Хеврон. Мамврийский дуб - это остатки дубравы Мамре, у которой, согласно легенде, Авраам разговаривал с тремя ангелами.

Первая литургия у Мамврийского дуба была отслужена русским духовенством в 1871 году. Неподалеку от святыни в 1874 году стараниями одного из первых начальников РДМ архимандрита Антонина был построен каменный двухэтажный дом для паломников. 10 лет спустя было решено построить на этом месте храм, он был возведен в 1914 году, а освящен в 1925 году. В июне 1997 года подворье в Хевроне решением палестинского лидера Ясира Арафата было передано Московскому патриархату Русской православной церкви.