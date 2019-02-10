На референдуме в Швейцарии отвергнута инициатива об ограничении урбанизации

ЖЕНЕВА, 10 февраля. /ТАСС/. Законодательная инициатива, нацеленная на жесткое ограничение расширения территорий под городскую застройку, отвергнута на состоявшемся в воскресенье в Швейцарии общенациональном референдуме. Хотя окончательные итоги подсчета голосов по стране пока не объявлены, они уже не могут повлиять на исход голосования, поскольку против инициативы, внесенной молодежным крылом Партии "зеленых", уже высказались более половины из 26 кантонов и полукантонов Швейцарии, согласно опубликованным национальной общественной вещательной компанией RTS результатам.

По условиям референдума, для принятия предложения "зеленых" об ограничении урбанизации требовалось "двойное большинство" голосов - как в целом по стране, так и в большинстве кантонов. "Инициатива против расширения городов отвергнута большинством кантонов и полукантонов", - отметила RTS. По ее данным, таких кантонов не менее 19 из 26, и среди них Женева, Во, Невшатель, Вале, Люцерн и Санкт-Галлен. В среднем в этих кантонах против предложения об ограничении урбанизации проголосовали 65,2% граждан.

Авторы инициативы предлагали закрепить в конституции правило, согласно которому выделение новых зон под застройку допускается только в том случае, если аналогичная по площади территория в данном районе выводится из эксплуатации и возвращается природе или же используется для сельскохозяйственного назначения.

Партия "зеленых" нашла поддержку, в первую очередь, в рядах Социал-демократической партии и со стороны влиятельных природозащитных организаций, в частности, Всемирного фонда дикой природы. Против жесткого регулирования урбанизации, однако, высказалось правительство страны. Не поддержали вынесенную на референдум инициативу и большинство депутатов от правых и центристских партий в обеих палатах парламента, а также бизнес-круги. Они считают, что действующее в Швейцарии законодательство в сфере регулирования строительства достаточно эффективно и введение суровых ограничений неминуемо приведет к замедлению экономического роста в ряде регионов, в частности, на периферии и в Альпах.