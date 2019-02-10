Небензя рассказал про необычный подарок Лаврова сотруднице секретариата ООН

"Когда мы председательствовали в Совете Безопасности у меня была секретарша, которую "выдают" председателю в его офис, по имени Бренда, - сказал он в беседе с российскими СМИ по случаю Дня дипломата. - Она всегда была секретаршей у Лаврова [когда он занимал должность постпреда] и, когда я ехал в Москву в июне, она сказала: "Лавров всегда рисовал. Прислал бы он мне какой-нибудь скетч".

"А вы знаете, что когда он сидел на Советах Безопасности, да и сейчас такое бывает, он рисует геометрические скетчи или пишет какие-либо слова, - продолжил дипломат. - Я сказал, что попрошу".

По словам Небензи, в Москве у него представилась возможность передать Лаврову эту просьбу. "Потом приходит диппочта, а там конверт для меня. Я открываю, а там шикарно сделанный скетч с игрой слов "Branda - brand of UN", - продолжил постпред. - Мы установили его в рамку с паспарту, и, когда завершилось председательство, я давал небольшой фуршет для всех, кто помогал, и мы вручили этот подарок". "Реакция была такая сверхэмоциональная, что я даже испугался", - улыбнулся он.