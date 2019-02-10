В Москву из Ирака доставят 27 российских детей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Борт МЧС России вечером в воскресенье доставит в Москву 27 детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Сегодня поздно вечером в аэропорту "Раменское" приземлится самолет МЧС, который доставит из Ирака 27 детей в возрасте от четырех до 13 лет из 10 субъектов РФ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ребят отвезут в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Там их передадут родственникам и опекунам. Все необходимые документы для опеки уже оформлены.

Ранее Кузнецова сообщила, что в феврале планируется вывезти на родину более 30 детей, чьи матери находятся в багдадской тюрьме из-за причастности к террористическим организациям.

В конце декабря 2018 года спецрейс МЧС доставил в Россию из Ирака 30 детей в возрасте от трех до 15 лет, содержавшихся в иракских тюрьмах вместе с матерями. Как информировала пресс-служба детского омбудсмена, у межведомственной комиссии по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, есть данные о 699 несовершеннолетних гражданах России, вывезенных родителями на Ближний Восток.