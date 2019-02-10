Борт МЧС доставил из Багдада в Москву 27 российских детей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Спецборт МЧС России доставил из Багдада в Москву 27 российских детей, которые вместе с матерями содержались в одной из тюрем иракской столицы. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе министерства.

"Ил-76 МЧС России прибыл из Багдада в аэропорт "Раменское" с 27 российскими детьми возрастом от 4 до 13 лет", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, дети хорошо перенесли перелет, в котором их сопровождали спасатели, врачи-педиатры и психологи.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, в Москву из Багдада доставили детей из 10 регионов России.

Как сообщалось ранее, эвакуированных отвезут в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Там их передадут родственникам и опекунам. Все необходимые документы для опеки уже оформлены.

В конце декабря 2018 года спецрейс МЧС доставил в Россию из Ирака 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет, содержавшихся в иракских тюрьмах вместе с матерями. Как информировала пресс-служба Кузнецовой, у межведомственной комиссии по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, есть данные о 699 несовершеннолетних гражданах России, вывезенных родителями на Ближний Восток.