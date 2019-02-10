Более 1700 женщин и детей из России остаются в Сирии и Ираке

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. российских женщин и детей остаются в Сирии и Ираке, куда они были вывезены их мужьями и отцами, оказавшимися под влиянием террористических организаций. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта.

Ранее в воскресенье ТАСС сообщал, что спецборт МЧС доставил из Багдада в Москву 27 российских детей в возрасте от четырех до 13 лет, которые вместе с матерями содержались в одной из тюрем иракской столицы.

"Получается, что по Сирийской Арабской Республике у нас 981 человек: из них женщины - 338 человек, 643 детей. Ирак - 791 человек: детей 536, женщин 255. Общее количество - 1772 человека по Ираку и Сирии", - сказала Саратова.

Ранее сообщалось, что МИД и посольство РФ в Багдаде продолжают работу по возвращению на родину всех остающихся в Ираке несовершеннолетних россиян.

В конце декабря прошлого года спецрейс МЧС доставил в Россию из Ирака 30 детей в возрасте от трех до 15 лет, содержавшихся в иракских тюрьмах вместе с матерями. Как информировала пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, у межведомственной комиссии по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, есть данные о 699 несовершеннолетних гражданах России, вывезенных родителями на Ближний Восток.