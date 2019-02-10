Законопроект о паллиативной помощи обсудят на больших парламентских слушаниях в Госдуме

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Большие парламентские слушания на тему "Законодательное обеспечение паллиативной помощи в РФ" состоятся в понедельник в зале пленарных заседаний Госдумы под председательством спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

"Депутаты вместе с экспертами, представителями институтов гражданского общества и регионов обсудят предложения по поправкам к законопроекту о паллиативной помощи", - сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Одним из ключевых вопросов станет реализация предлагаемых норм.

В дискуссии примут участие представители более чем 60 регионов, специалисты по паллиативной помощи, сотрудники хосписов, волонтеры. "По итогам слушаний профильными комитетами будут обобщены и подготовлены предложения по внесению возможных поправок в законопроект ко второму чтению", - уточнили в пресс-службе Госдумы.

Учитывая значимость законопроекта, ранее Володин предложил рассмотреть вопрос подготовки подзаконных актов правительства, необходимых для его реализации, подчеркнув, что их принятие "недопустимо затягивать". Было бы правильно "вести их подготовку одновременно с рассмотрением закона", подчеркнул спикер.

О законопроекте

Принятый в первом чтении правительственный законопроект расширяет понятие "паллиативная медицинская помощь" и закрепляет право пациента на облегчение боли в том числе наркотическими лекарственными препаратами.

Определение "паллиативная помощь" расширяется и становится комплексным: помимо непосредственно медицинского вмешательства, в него включается оказание психологической помощи неизлечимо больным и предоставление ухода. Все это должно быть направлено на улучшение качества их жизни и избавление от боли, на облегчение других тяжелых проявлений заболевания и поддержание функций организма. Закон "Об основах охраны здоровья" дополняется положением о том, что пациент может рассчитывать на облегчение боли в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами.

Важное нововведение касается возможности оказания паллиативной помощи на дому и в дневном стационаре. Также устанавливается право неизлечимо больных пациентов получать лекарства бесплатно не только в стационарных условиях, как это было ранее, но и в дневном стационаре по месту жительства.

Порядок предоставления паллиативной помощи установит Минздрав, при ее оказании больницы смогут взаимодействовать с организациями социального обслуживания, общественными объединениями и некоммерческими организациями.