С актером Сергеем Юрским простятся в столичном Театре имени Моссовета

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся в возрасте 83 лет, пройдет в понедельник в московском Театре имени Моссовета. Об этом сообщила дочь актера Дарья Юрская на своей странице в Facebook.
"Попрощаться с папой можно на отпевании, которое состоится 11 февраля в понедельник в церкви св. Власия в Большом Власьевском переулке в 09:00, и на гражданской панихиде в 11:00 в театре Моссовета", - написала она. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Сергей Юрский скончался 8 февраля. По словам дочери актера, у него остановилось сердце. Соболезнования родным и близким Юрского выразили, в частности, президент РФ Владимир Путин и председатель правительства страны Дмитрий Медведев, вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский. Соболезнования поступали и из-за рубежа - например, от президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Коллеги и знакомые Юрского отмечали масштаб его дарования и человеческие качества. Так, телеведущий Владимир Познер назвал актера "масштабным человеком, порядочным, принципиальным, небезразличным, всегда готовым поднять свой голос за правое дело", а много лет работавший с артистом режиссер Иосиф Райхельгауз сказал, что если и стоило заниматься творческой профессией, то рядом с Юрским. Актриса Ольга Кабо, снявшаяся с Юрским в фильме "Дневник, найденный в гробу", отмечала, что он "никогда не обижал и никогда не был резок в высказываниях".
Из биографии
Сергей Юрьевич Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. С 1978 года жил в Москве, был актером и режиссером Театра им. Моссовета, где поставил спектакли "Тема с вариациями", "Орнифль", "Правда хорошо, а счастье лучше", "Не было ни гроша, да вдруг алтын", "Предбанник" и другие. В 1992 году основал "АРТель АРТистов Сергея Юрского", с которой поставил на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова спектакль "Игроки-XXI" по пьесе Николая Гоголя. Долгое время также сотрудничал с театром "Школа современной пьесы", поставил два спектакля в токийском театре "Хайюдза".
Юрский сыграл более чем в 40 кинофильмах. Первую крупную роль сыграл в комедии Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда" (1961). Широкую известность актеру принесли образы Остапы Бендера в "Золотом теленке" Михаила Швейцера и Викниксора в "Республике ШКИД" Геннадия Полоки. Также снимался в лентах "Король-олень", "Место встречи изменить нельзя", "Маленькие трагедии", "Ищите женщину", "Любовь и голуби", "Королева Марго", "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" и многих других. В 1990 году Юрский дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив по собственной повести картину "Чернов/Chernov".
Сергей Юрский имел множество наград, включая орден Почета и ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, премии президента РФ в области литературы и искусства и правительства РФ в области культуры. Был лауреатом премий "Золотая маска", "Звезда театра", "Ника", фестиваля "Кинотавр" и так далее.