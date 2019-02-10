С актером Сергеем Юрским простятся в столичном Театре имени Моссовета

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся в возрасте 83 лет, пройдет в понедельник в московском Театре имени Моссовета. Об этом сообщила дочь актера Дарья Юрская на своей странице в Facebook.

"Попрощаться с папой можно на отпевании, которое состоится 11 февраля в понедельник в церкви св. Власия в Большом Власьевском переулке в 09:00, и на гражданской панихиде в 11:00 в театре Моссовета", - написала она. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Сергей Юрский скончался 8 февраля. По словам дочери актера, у него остановилось сердце. Соболезнования родным и близким Юрского выразили, в частности, президент РФ Владимир Путин и председатель правительства страны Дмитрий Медведев, вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский. Соболезнования поступали и из-за рубежа - например, от президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Коллеги и знакомые Юрского отмечали масштаб его дарования и человеческие качества. Так, телеведущий Владимир Познер назвал актера "масштабным человеком, порядочным, принципиальным, небезразличным, всегда готовым поднять свой голос за правое дело", а много лет работавший с артистом режиссер Иосиф Райхельгауз сказал, что если и стоило заниматься творческой профессией, то рядом с Юрским. Актриса Ольга Кабо, снявшаяся с Юрским в фильме "Дневник, найденный в гробу", отмечала, что он "никогда не обижал и никогда не был резок в высказываниях".