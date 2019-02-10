В России в третий раз начинается акция "Дарите книги с любовью"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Третья общероссийская акция "Дарите книги с любовью" пройдет 11 до 17 февраля. По предварительным прогнозам организаторов, в ней примут участие более 60 регионов страны.

"Главная идея праздника - вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности", - говорится на сайте организовавшей акцию Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя".

"Мы приглашаем детей и взрослых дарить книги друзьям и родным, приносить книги в библиотеки, школы, детские учреждения для тех, кто в них особенно нуждается", - призвали организаторы.

В рамках акции в библиотеках и книжных магазинах, музеях, школах будет организован сбор книг для детских учреждений, состоятся конкурсы и викторины, мастер-классы и встречи с известными людьми, будут выступать чтецы.

"Всем книжным магазинам и издательствам мы уже раздали списки библиотек, для которых они собирают книги. Например, издательство Clever собирает для какой-нибудь библиотеки Ростовской области и т. д. То есть все конкретно", - сообщила ТАСС президент ассоциации "Растим читателя", директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.

Она отметила, что число школ, библиотек, издательств и книжных магазинов, участвующих в этом "марафоне дарения хороших книг", растет с каждым годом.

В этот раз к акции уже присоединились, подарив свои любимые книги, телеведущая, президент фонда "Спешите делать добро" Оксана Федорова, актриса Анна Чиповская, певец и композитор Петр Налич, советский и российский бард, композитор Григорий Гладков.

Марафон книгодарения

Все желающие принять участие в мероприятии могут принести книги на пункты сбора в библиотеках, книжных магазинах и школах - по всей стране их будет более 1,5 тысячи. Собранные издания направят в библиотеки маленьких городов и сел.

Акция "Дарите книгу с любовью" приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля начиная с 2012 года. Первая акция прошла в 2017 году по инициативе ассоциации "Растим читателя". В 2018 году акцию поддержали Министерство культуры РФ, Роспечать, агентство ТАСС и почти 2 тысячи библиотек из 60 регионов страны.