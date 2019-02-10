Опрос: половина россиян считает допустимой эвтаназию для тяжелобольных людей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Каждый второй россиянин считает процедуру эвтаназии допустимой для людей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, которые сопряжены с сильными страданиями, при этом почти половина жителей страны с этим понятием незнакома. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Под эвтаназией подразумевается процедура ускорения наступления смерти - например, отключение пациента от аппаратов жизнеобеспечения или назначение ему врачом смертельной дозы препарата. В некоторых странах, в том числе Канаде, Бельгии, Франции, Швеции и некоторых штатах США, в последние десятилетия законодательство в этой сфере существенно смягчилось. В России законодательно запрещено ускорять смерть пациента, в том числе по его собственной просьбе, какими-либо действиями или бездействием.

"Половина россиян (50%) считает, что нужно разрешить проведение эвтаназии таким [неизлечимо и тяжело больным] людям", - говорится в результатах опроса. Уточняется, что с понятием "эвтаназия" знакома половина опрошенных россиян (51%), однако 37% респондентов ответили, что не знают этого слова, а еще 8% участников опроса дали неправильный ответ.

Считать эвтаназию допустимой процедурой для людей с неизлечимым и прогрессирующим заболеванием, которое сопровождается сильными страданиями, более склонны молодые россияне. "Среди молодежи (18-24 года) эта доля составляет 64%, а среди жителей крупных городов (500-900 тыс. [жителей]) - 58%", - говорится в исследовании.

Эвтаназия по желанию

По мнению опрошенных россиян, для разрешения эвтаназии необходимы веские основания. "По мнению 89% наших сограждан, не следует разрешать эвтаназию всем желающим, достигшим совершеннолетнего возраста (18 лет)", - уточняется в данных опроса. Около 6% респондентов допускают ассистируемый добровольный уход из жизни человека старше 18 лет по его желанию - без наличия медицинских показаний.

Позиция респондентов коррелирует с возрастом и местом проживания. Так жители городов с населением 100-500 тыс. человек чаще остальных придерживаются мнения (92%), что эвтаназию нельзя разрешать всем совершеннолетним. "Люди старшего поколения (60 лет+) относятся к эвтаназии всем желающим по достижении 18 лет категоричнее, нежели 25-34-летние (92% против 82% соответственно)", - следует из данных опроса.

Кроме того, большинство россиян (81%) высказались против возможности разрешить эвтаназию без медицинских показаний для людей старше 60 лет. Отмечается, что на отношение к таким случаям влияет уровень образования респондента.

"Так, среди людей с высшим образованием эта доля составляет 83%, а среди тех, у кого неполное среднее образование, - 64%", - уточняется в данных опроса. Еще 12% опрошенных граждан России, напротив, считают, что эту процедуру допустимой для людей старше 60 лет, не страдающих неизлечимыми и прогрессирующими заболеваниями.

"Когда нужно решить моральную дилемму, россияне часто выбирают противоположные позиции - не только в случае с эвтаназией, но и с клонированием, трансплантацией органов, абортам, гомосексуализму и прочими "острыми" темами. Но это не означает, что позиции непримиримы и происходит раскол общества по этому признаку", - приводится в сообщении объяснение директора по стратегическому развитию ВЦИОМ Степана Львова.

Он отмечает, что больше всего ответ респондента зависит от его осведомленности и текущей или потенциальной вовлеченности в подобную ситуацию. "Не менее важно, испытывает ли респондент в данный момент тревогу по этому вопросу. Это значит, что мнение по таким вопросам может быть весьма динамичным и "в моменте" подвержено влиянию наиболее распространенных суждений", - пояснил Львов.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 4 февраля 2019 года. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. В опросе принимали участие россияне старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.