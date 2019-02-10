Google выпустила дудл к 117-летию со дня рождения Любови Орловой

ТАСС, 11 февраля. Компания Google в понедельник разместила на стартовой странице своего поисковика дудл (логотип, стилизованный в честь какого-либо праздника или события), посвященный 117-летию со дня рождения советской актрисы и певицы Любови Орловой.

"Орлова была убеждена, что возраст - это лишь состояние души", - отмечается в сообщении корпорации, сопровождающем иллюстрацию.

"Всегда предпочитая держать свой точный возраст в тайне, ее героиня в спектакле "Милый лжец" даже лихо заметила: "Мне никогда не будет больше 39 лет, ни на один день!", - напомнили в Google.

Любовь Орлова родилась 11 февраля 1902 года в Звенигороде. С 1926 по 1933 год Орлова играла на сцене музыкального театра им. Немировича-Данченко, с 1955 по 1975 год - в театре им. Моссовета. Самыми известными кинокартинами с участием Орловой стали "Веселые ребята" (1934), "Цирк" (1936), "Волга-Волга" (1938) и "Весна" (1947). Скончалась 26 января 1975 года.