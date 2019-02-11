Сирийские беженцы возвращаются в освобожденные родные места

МЕЙДА /Сирия/, 11 февраля. /ТАСС/. Разрушенные в результате бомбежек дома, земляные насыпи и груды разбитого бетона на центральных улицах - таким на сегодняшний день предстает взору населенный пункт Мейда в предместье города Дума (провинция Дамаск). Освобожденный от террористов еще в 2017 году, он только сейчас дождался своей очереди на восстановление.

Тяжелая техника для очистки улиц выделена, согласно составленному коммунальными службами провинции плану, всего лишь на три дня, а этого срока явно не хватит. По словам мэра Мейды Ахмеда Резы, потребуется не менее двух недель и финансирование в размере до 20 млн сирийских фунтов (более $38,8 тыс.) только для того, чтобы очистить этот населенный пункт от мусора. А еще необходимы материалы, чтобы начать его отстраивать заново, провести электричество, восстановить водопровод и водонапорную башню. Уходя из Думы, боевики взорвали и уничтожили все, что смогли, включая даже мечеть, и разграбили местную школу.

"Взорвали мечеть - это все их рук дело. Посмотрите направо, что стало с водонапорной башней. Заложили взрывчатку и подорвали. Слева от нас - уничтоженное террористами здание мэрии", - сказал Реза.

"Все коммунальные системы городка выведены из строя: нет ни воды, ни света, полностью уничтожена электросеть - ее просто разворовали. Электростанцию отключили и разграбили, провода сняли", - констатировал он.

Возвращение к родным очагам

До начала войны в 2011 году Мейда была благополучным городом, где проживали свыше 7 тыс. человек. Люди вспоминают, что, войдя сюда, террористы первым делом взяли штурмом здание городской администрации, после чего приступили к мародерству. У населения "на нужды революции" были изъяты все автомашины. Местные жители бежали в промышленный район Адра, тогда остававшийся под контролем сирийской армии, а позже спасались от боевиков в районе Эт-Телль.

На протяжении шести лет продолжалось это скитание, вернуться в родные места люди смогли лишь в прошлом году. Их дома оказались частично, а чаще и полностью разрушены, в некоторые и сегодня из-за завалов попасть попросту невозможно. Силами местных жителей и администрации провинции удалось очистить несколько улиц и ряд домов.

"Ничего не было. Вернулись - все было плохо. Вплоть до сегодняшнего дня ситуация тяжелая - в некоторых местах находиться до сих пор не рекомендуют", - сообщил местный житель Садуш Хади, вернувшийся домой вместе с семьей в прошлом году.

"Да, живем здесь, во второй комнате живет семья брата. Там все так же, как здесь: нет окон, нет отопления, печки нет. Кутаемся в одеяла и нормально, ничего страшного", - сказал он.

Восстановление школы

Директор школы Мусаллям Ишхади рассказал, как население всем миром пыталось хотя бы частично восстановить классы, чтобы дети смогли приступить к занятиям.

"Нашли дерево и приделали к металлическим рамам парт - помогли в этом местные жители. Некоторые парты прислали из управления образования. Какую-то мебель разбирали, чтобы собрать более-менее нормальное количество парт. Нашли стекла, вставили в рамы", - отметил он.

По словам Ишхади, сейчас есть только пять оборудованных классов, 10 пока остаются без окон и дверей. "Вот, например, металлические рамы от парт и стульев, оставленные террористами: дерево сняли, оставив только рамы. Будем их использовать по возможности. В первые дни занятий наши ученики сидели на пустых рамах - клали картонки, садились и учились, где-то месяц сидели на картонках, постеленных на голые рамы", - сообщил он.

Директор вспоминает, как с помощью подручных материалов заделывались окна, а из оставшихся из-под боеприпасов ящиков сколачивались парты. "У нас много парт, для которых использовали ящики от боеприпасов. Коллеги из управления образования все это видели, но соглашались: мол, пускай так, но к началу учебного года школа должна быть готова", - рассказал Ишхади. По его словам, это единственная более- менее восстановленная школа для первого - девятого классов во всем районе, и ученики сюда приходят еще из шести окрестных деревень.

Несмотря на все сложности, местные жители в один голос говорят: главное, что в город вернулся мир, а с ним - и надежда на будущее.