Государственный исторический музей в день его рождения посетили около 14 тыс. человек

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Около 14 тыс. человек посетили Государственный исторический музей в субботу, 9 февраля, когда он праздновал 147-летие и вход в него по традиции был бесплатным. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела управления общественных связей учреждения Мария Лемигова.

"В день рождения музея нас посетило около 14 тыс. человек. В среднем посетители проводили в очереди четыре часа", - рассказала она.

Исторический музей подготовил в честь праздника особую программу. Так как нынешний год объявлен Годом театра, эта тема и стала основной. Так, в Половецком дворике посетители с детьми от 5 до 15 лет могли принять участие в постановке "Геракл". Гости музея учились танцевать знаменитый греческий танец сиртаки и плести лавровые венки.

Также в музее были организованы различные квесты, мастер-классы, театрализованные программы, а реконструкторы рассказали о средневековых играх и книгопечатании. Посетители могли напечатать себе на память грамоту и попробовать свои силы на уроках исторической каллиграфии - написать свое имя уставом и полууставом, так, как писали наши предки, причем гусиными перьями и на пергаменте.

Мероприятия праздничной программы проходили не только в главных зданиях Исторического музея, но и в Покровском соборе и палатах бояр Романовых. Кроме того, они прошли и в Музее Отечественной войны 1812 года.

Сегодня Государственный исторический музей - один из крупнейших в мире и крупнейший в России. В его состав входят собор Василия Блаженного и расположенный рядом памятник Минину и Пожарскому, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года, выставочный комплекс на площади Революции, комплекс реставрационных мастерских в Измайлово. Фонды Исторического музея хранят более 5 млн экспонатов и около 15 млн листов документальных материалов.