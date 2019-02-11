Минприроды проверит сведения о снятии режима охраны участков в нацпарке "Лосиный остров"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ проверит данные о снятии режима ограниченного использования трех участков, включенных в границы национального парка "Лосиный остров", который расположен на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, разбирательство по вопросу права использовать эти участки под строительство торгово-туристического центра началось в 2014 году. Собственник земли - компания "ТТК-Абрамцево" - пыталась доказать, что обременения были установлены незаконно. Суды поочередно занимали позицию то бизнеса, то национального парка. В июле 2018 год суд постановил снять ограниченный режим использования участков, в декабре 2018-го это решение поддержала кассационная инстанция.

"Минприроды будет проведена проверка по этому поводу", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

По материалам судов, спорные участки общей площадью 16,7 га сейчас находятся в собственности сторонних пользователей и предназначены для хозяйственной эксплуатации, но при этом находятся в границах национального парка. Они находятся на землях, отведенных под садоводство и огородничество, в 1995 году администрация Балашихинского района Подмосковья включила их в состав "Лосиного острова", хотя в бессрочное пользование парку не передала. В какой-то момент они перешли под контроль "ТТК- Абрамцево", и компания получила в свое распоряжение датированные 2011 годом "чистые" кадастровые паспорта на эту землю, где не было указано ограничений на ее использование.

В кадастровых паспортах, полученных компанией в 2014 году, указывалось, что все три участка полностью входят в зону "Особо охраняемая природная территория федерального значения - национальный парк "Лосиный остров". Это значит, в частности, что там нельзя возводить капитальные строения. Суд выяснил, что это изменение было внесено на основании письма Роснедвижимости от 2008 года, базирующегося на свидетельствах администрации парка. В итоге изменение сочли незаконным, поскольку право на уточнение границ природно- заповедного фонда (то есть земель с обременением) национального парка есть только у уполномоченного органа исполнительной власти.

Спорные участки находятся с внешней стороны Московской кольцевой автодороги. С востока от "Лосиного острова" их отделяют малоэтажные кварталы "Абрамцево" и "Луговой" Балашихинского городского округа. На противоположной стороне МКАД расположена высотная жилая застройка столичного района Гольяново. По данным системы СПАРК, "ТТК- Абрамцево" зарегистрирована в июле 2013 года и на 100% принадлежит кипрской компании Mostoriva Investments.