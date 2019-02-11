Дети войны Приморского края смогут получить новые удостоверения

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли поправки в краевой закон "О детях войны", которые позволят льготникам этой категории получить удостоверения в апреле 2019 года.

"В настоящее время число граждан категории "Дети войны" в Приморье составляет 105 тыс. человек, получить удостоверение они смогут с 1 апреля. Для реализации закона дополнительных денежных средств не потребуется, бюджетные ассигнования предусмотрены в краевом государственном унитарном предприятии "Центр социальной поддержки населения Приморского края". Затраты составят от 30 до 35 рублей на одно удостоверение, и общие расходы на их производство составят 3,6 млн рублей", - доложила депутатам в понедельник на внеочередном заседании врио вице-губернатора края Ирина Медведева.

Депутаты приняли поправки в трех чтениях.

Категория "дети войны" в Приморье появилась в конце 2018 года. Дня них предусмотрены ежегодные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны, а также компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50%, освобождение от взносов на капитальный ремонт, льгота по транспортному налогу. Ранее депутаты отклонили законопроект о выдаче удостоверений льготникам этой категории из-за высоких затрат на их производство, которые составили свыше 23 млн рублей. В новом законопроекте цена производства удостоверений была снижена.

Дети войны - это люди, родившиеся в период с 1930 по 1945 год на территории бывшего Советского Союза. Как ранее заявлял губернатора Приморья Олег Кожемяко, введение этого статуса позволит позже разработать и внедрить дополнительные льготы.