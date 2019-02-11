Приморский парламент принял закон о дополнительных региональных выплатах за рождение детей

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморья в понедельник приняли закон "О социальной поддержке семей Приморского края", по которому за рождение первого и второго ребенка мать может рассчитывать на дополнительные денежные выплаты

"Законопроект предусматривает предоставление единовременной выплаты при рождении первого ребенка в двукратном размере прожиточного минимума на ребенка. Прожиточный минимум за 2 квартал 2018 года составляет 18,689 тыс. рублей. Предполагаемая потребность средств федерального и краевого бюджета на выплату составляет 242,6 млн рублей, из них средства федерального бюджета это 88%, средства краевого бюджета - 12%", - доложила депутатам на внеочередном заседании заксобрания врио вице-губернатора края Ирина Медведева.

Кроме того, законом для женщин от 18 до 25 лет при рождении первого ребенка предусматривается доплата до 50 тыс. рублей. Также документ устанавливает региональный материнский капитал в случае рождения второго ребенка в размере 30% от федерального материнского капитала, который в 2019 году составляет 453 тыс. рублей.

Депутаты приняли законопроект в трех чтениях единогласно.