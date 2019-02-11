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Власти Новосибирской области помогут с жильем семье, потерявшей пять человек

Точная сумма материальной помощи пока не известна

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области окажут поддержку и предоставят новое жилье семье из Краснозерского района, в доме которой произошел пожар ночью с субботы на воскресенье. У мужчины, чья супруга и четверо детей погибли во время происшествия, осталось двое детей, говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

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"Семье будет оказана всесторонняя социальная поддержка. По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова администрацией района будут подготовлены все необходимые документы для приобретения жилья погорельцам, оказана помощь в организации похорон, восстановлении документов", - говорится в сообщении.

Также семье окажут психологическую поддержку и материальную помощь, в том числе на покупку предметов первой необходимости. Сумма материальной помощи не уточняется.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") после пожара, произошедшего в частном доме в селе Полойка Краснозерского района Новосибирской области. В пожаре погибли пять человек, том числе четверо детей дошкольного возраста. Как сообщало областное ГУ МЧС, в момент возгорания в доме находились двое взрослых и четверо детей, спастись смог только один человек.

По информации МЧС, дом был оборудован пожарным извещателем, от звука которого мужчина проснулся и выбежал на улицу, рассчитывая спасти семью через окна, однако сделать это не удалось из-за сильного задымления и быстро распространяющегося огня. Позже стало известно, что пожарный извещатель не отправил сигнал о пожаре на пульт дежурной службы, из-за чего следователи инициировали дополнительную проверку.

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