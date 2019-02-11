Власти Удмуртии намерены развивать в республике военно-промышленный туризм

ТАСС, 11 февраля. Военно-промышленный туризм появится в Удмуртии в год 100-летия со дня рождения конструктора Михаила Калашникова, которое будет праздноваться в 2019 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Этот год является для нас возможностью запустить военно-промышленный туризм", - сказал собеседник агентства.

Бречалов пояснил, что республика готовится к 100-летнему юбилею со дня рождения конструктора Михаила Калашникова, с именем которого будет связан целый ряд мероприятий. "Во-первых, начинаем с Сочинского форума, где наш стенд и многие запланированные наши мероприятия связаны с Калашниковым - задача, чтобы как можно больше людей вспомнили или узнали о великом конструкторе", - уточнил он.

По словам главы республики, в Удмуртии будет реконструирована центральная площадь, а также при поддержке концерна "Калашников" появится современный технопарк для талантливых детей и подростков. "Столетие Калашникова будет отмечено и на Параде Победы на Красной площади 9 мая 2019 года. Ну, и известный режиссер Бодров-старший (советский и российский кинорежиссер Сергей Бодров - прим. ТАСС) в скором времени будет снимать фильм про Калашникова", - отметил Бречалов.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище - автомат АК-47 - появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.