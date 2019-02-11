Единороссы хотят в законопроекте о паллиативной помощи уточнить подход к обезболиванию

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от "Единой России" ко второму чтению законопроекта о паллиативной помощи предложат поправки, уточняющие понятие "обезболивание" и критерии, по которым соответствующие лекарства выписываются пациентам. Об этом сообщил член общественного совета партийного проекта "Здоровое будущее", член думского комитета по охране здоровья Юрий Кобзев.

"Поправки выработаны, в том числе и по итогам посещения хосписов, и паллиативных отделений больниц в региональную неделю. Наши предложения направлены на то, чтобы сохранить для паллиативных пациентов качество жизни", - проинформировал он, уточнив, что "речь идет не только о медицинской помощи, но и социальной, и духовной". "Это и качественный уход, и психологическая поддержка, и обеспечение доступа к пациенту представителей религиозных конфессий. На практике это уже есть, необходимо закрепить практику в законодательстве", - пояснил парламентарий.

По словам Кобзева, "в первую очередь предлагается изменить подход к понятию "обезболивание". "В действующей редакции законопроекта речь идет об "облегчении боли доступными методами". Мы считаем, что обезболивание должно происходить не доступными средствами, которые по факту есть в наличии, а препаратами, которые реально обезболят", - указал он. Депутат обратил внимание, что, поскольку комплексом обезболивающих мер ставится задача полностью избавить человека от боли, то и "формулировка этой нормы должна более четко отвечать этой задаче".

Еще одна поправка, продолжил он, касается права на обеспечение обезболиванием вне зависимости от состояния пациента. "По действующему законодательству мы можем оказывать медицинскую помощь только в том случае, если человек подписал согласие на это, однако есть паллиативные пациенты, которые находятся без сознания или физически не могут писать. Необходимо прописать в законе нормы, которые обеспечат доступную помощь этих больных вне зависимости от их состояния", - уверен Кобзев.

Также, по мнению парламентария, требует уточнения фраза "поддержание функций организма" из первой редакции законопроекта. "Поддержание функций организма - это реанимация, то есть лечение, а паллиативная помощь - поддержание качества жизни неизлечимого пациента", - отметил он, указав на целесообразность в новой редакции законопроекта "развести эти понятия, дать четкое определение, чтобы избежать риска навязывания излишних медицинских услуг". "И с этой позицией согласно экспертное сообщество", - добавил он.

Парламентские слушания

В Госдуме под председательством спикера нижней палаты Вячеслава Володина пройдут большие парламентские слушания на тему "Законодательное обеспечение паллиативной помощи в РФ", на которых будут обсуждаться предложения по поправкам к законопроекту о паллиативной помощи. Принятый в первом чтении правительственный законопроект расширяет понятие "паллиативная медицинская помощь" и закрепляет право пациента на облегчение боли, в том числе наркотическими лекарственными препаратами. Определение "паллиативная помощь" расширяется и становится комплексным: помимо непосредственно медицинского вмешательства, в него включается оказание психологической помощи неизлечимо больным и предоставление ухода.