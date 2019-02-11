Кузнецова: в тюрьме Багдада остаются еще около 50 детей из России

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Около 50 детей еще остаются в тюрьме Багдада, их планируется вернуть в Россию родственникам, которые станут их опекунами. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Начинаем планировать следующий этап [возвращения], ведь еще около 50 детей находятся в тюрьме Багдада", - написала она в своем аккаунте в Instagram.

Ранее спецборт МЧС доставил из Ирака в Москву 27 детей, которые были в багдадской тюрьме с матерями, заключенными в связи с причастностью к террористическим организациям. Их передали родственникам-опекунам из 10 регионов России.

В конце прошлого года в Россию были возвращены 30 детей из багдадской тюрьмы. Всего, как информировала пресс-служба детского омбудсмена, у межведомственной комиссии по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, есть данные о 699 несовершеннолетних гражданах России, вывезенных родителями на Ближний Восток.