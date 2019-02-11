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Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров при задержках авиарейсов в Москве

Отмечается, что всего с 25 по 27 января в столичных аэропортах задержали свыше 300 рейсов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Прокуратура проверяет, как авиакомпании соблюдали права пассажиров при задержках более 300 рейсов за последние выходные января в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, отвечая на запрос агентства.

"Прокуратура проводит проверку в связи с многочисленными отменами и задержками авиарейсов (более 300) в аэропортах Московского авиаузла в период с 25 по 27 января", - сказала ТАСС Короткова.

Прокуратура изучает статистические сведения о выполнении рейсов, данные о метеообеспечении полетов и соответствующую информацию ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ". По словам Коротковой, прокуроры также оценивают исполнение авиакомпаниями лицензионного законодательства и законодательства в области перевозки пассажиров воздушным транспортом.

"Также будет установлено, как при этом авиакомпании соблюдали права пассажиров, были ли им предоставлены соответствующие услуги при ожидании рейсов", - рассказала агентству представитель ММТП. Она отметила, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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