В Москве прощаются с Сергеем Юрским

Умер Сергей Юрский

Коллеги Юрского назвали актера эталоном нравственности и преданности профессии

Артист Владимир Стержаков отметил, что Сергей Юрский - "один из последних могикан наших, который был честен по отношению к зрителю, по отношению к себе и к своим партнерам "

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