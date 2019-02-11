В Москве прощаются с Сергеем Юрским

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, который умер 8 февраля, началось в понедельник в Театре имени Моссовета, передает корреспондент ТАСС.
Проститься с Юрским пришли сотни поклонников, его коллеги, общественные и культурные деятели. Гроб установлен на сцене, рядом находятся члены семьи и близкие друзья, почти все свободное пространство занимают венки, люди несут алые и белые розы. На экране размещен портрет актера.
Среди тех, кто пришел проститься, - глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин, режиссер Сергей Женовач, актеры Евгений Стеблов, Авангард Леонтьев, гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Юрский будет похоронен на Троекуровском кладбище.