LA Times: умер бывший глава The Walt Disney Company Рон Миллер

ТАСС, 11 февраля. Экс-глава корпорации The Walt Disney Company, зять мультипликатора Уолта Диснея Рон Миллер умер в городе Напа (штат Калифорния) на 86-м году жизни. Об этом в ночь на понедельник газета Los Angeles Times со ссылкой на нынешнего главу компании Роберта Айгера.

Согласно его информации, Миллер умер еще 9 февраля, однако известно об этом стало только сейчас.

Бывший игрок в американский футбол Рон Миллер в 1954 году женился на дочери мультипликатора и основателя компании The Walt Disney Company Уолта Диснея Диане. В 1978 году Миллер стал президентом Disney, а в 1983 году - ее главным исполнительным директором. Рон Миллер был смещен со своего поста в 1984 году в результате кадровых перестановок, место президента компании занял Фрэнк Уэллс, а председателем был назаначен Майкл Айснер. В эпоху руководства Миллера компания открыла крупное кинематографическое подразделение Touchstone Pictures, парк развлечений Epcot Theme Park, а также запустила платный телеканал Disney.