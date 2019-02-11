В Сочинском нацпарке установили камеры для наблюдения за леопардами

СОЧИ, 11 февраля. /ТАСС/. 46 камер установили в Центре восстановления леопарда на Кавказе, расположенном в Сочинском национальном парке, для наблюдения за вольерами переднеазиатских леопардов, сообщила в понедельник пресс-служба Центра природы Кавказа.

"Наш центр завершил ключевой этап проекта Smartleopard по созданию системы видеомониторинга на территории Центра восстановления леопарда на Кавказе, расположенном в нацпарке Сочи. Для наблюдения за вольерами переднеазиатских леопардов установлено 46 камер и другая техника. Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов", - говорится в сообщении.

Среди установленного оборудования - 26 поворотных и 20 панорамных IP-видеокамер, сетевой видеорегистратор для построения систем охранного телевидения на базе IP-видеокамер. Техника позволит вести качественную слежку за шестью вольерами разведения, двумя вольерами сектора изоляции и двумя вольерами карантинного сектора, уточняет Центр природы Кавказа.

"Новая техника необходима для получения достоверной информации о повадках леопардов, их поведении и реакциях. Собираемая информация в дальнейшем будут использоваться для научного анализа, специалисты смогут разработать оптимальные схемы управления маточным поголовьем и лучше понять природные повадки хищников", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В Центре природы Кавказа продолжается работа над созданием интернет-портала Smartleopard, который уже весной позволит всем желающим в прямом эфире наблюдать за жизнью переднеазиатского леопарда. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов обустроено рабочее место для дополнительного видеооператора, ведутся переговоры по установке высокоскоростного интернета для передачи качественной трансляции. Помимо прямого эфира на портале также будут доступны материалы об истории исчезновения переднеазиатского леопарда на Кавказе, в том числе фотографии, видео и научные статьи, а также размещена информация о программе восстановления (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе, о работе Центра восстановления леопарда на Кавказе и Сочинского национального парка в целом.

С 2007 года в России действует программа по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе. Для ее развития на территории Сочинского национального парка был построен Центр восстановления леопарда на Кавказе. Сегодня в Центре обитает 12 особей краснокнижного животного. Специалисты продолжают работу по формированию пар, уходу за новорожденными котятами и подготовке молодых леопардов к выпуску в дикую природу. 15 июля 2016 года состоялся первый в истории программы выпуск леопардов в дикую природу.