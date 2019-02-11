СМИ: Alfa Romeo 1939 года продали на аукционе в Париже за €16,7 млн

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Редкий автомобиль Alfa Romeo 8C 2900 B Touring Berlinetta 1939 года выпуска продан на аукционе старинных авто в Париже за €16,7 млн коллекционеру из США. Как сообщила газета Ouest-France, автомобиль находится в хорошем состоянии, а его пробег составляет всего 65 тыс. км.

Торги в ходе 44-ой ежегодной выставки Retromobile провел аукционный дом Artcurial. По данным издания, всего на торги были выставлены 150 автомобилей, среди которых гоночный Maserati 1953 года, Ferrari 1960-х годов, Aston Martin 1962 года и другие, но самым дороги оказался Alfa Romeo. Его стартовая цена составила €10 млн, но уже через пару минут после начала торгов она выросла до 14,6 млн. Таким образом, коллекционер заплатил за машину €16,7456 млн. Эксперты полагают, что цена этого лота могла возрасти до €22 млн.

Газета уточняет, что всего было выпущено 50 таких автомобилей. Из них на сегодняшний день сохранилось только пять экземпляров. Тот, что продали в Париже, окрашен в бордовый цвет и имеет оригинальный двигатель. До Второй мировой войны этот Alfa Romeo считался самым быстрым серийным автомобилем. Машина сменила несколько владельцев. В 1939 году ее купил итальянец, который потом продал ее подданному Великобритании, а тот - коллекционеру из Нидерландов, который владел ею более 40 лет.