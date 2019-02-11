В Минздраве сообщили о росте числа хосписов в России за 2018 год более чем втрое

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Количество учреждений для оказания стационарной паллиативной помощи взрослым в регионах РФ увеличилось более чем в три раза за 2018 год. Сейчас в стране работает 73 хосписа, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на парламентских слушаниях, посвященных законопроекту о паллиативной помощи.

"Только за последний год число хосписов выросло с 23 до 73, в том числе детских - с пяти до 14", - сказала министр.

С 2014 года, по словам Скворцовой, в 10 раз увеличилась численность врачей, оказывающих паллиативную медицинскую помощь - с 64 до 642 человек.

Сколько нуждающихся в паллиативной помощи

По словам Скворцовой, регионы России пока знают о 340 тыс. нуждающихся в паллиативной помощи россиянах, при этом расчетный показатель, согласованный со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), предполагает, что нуждающихся в этом виде помощи в стране будет в два раза больше.

"На сегодняшнее утро в этой системе чуть больше 340 тыс. пациентов из всех регионов. По расчетным показателям, которые мы согласовали специально в преддверии парламентских слушаний дополнительно с ВОЗом, примерно расчет усредненный планируется 0,5% от населения", - сказала министр.

Таким образом, по словам министра, расчетный показатель на сегодняшний день составляет около 730. "Мы сейчас говорим о том, что примерно в два раза у нас еще есть, плюс ресурс, который пока не выявлен в регионах", - сказала она.

Министр отметила, что от других регистров мониторинг людей, нуждающихся в паллиативной помощи, отличается быстрой обновляемостью. Так, по словам министра, около половины людей в этом регистре проживут год и более, но среди оставшихся 50% много тех, кто проживет несколько дней или недель.

Законопроект о паллиативной помощи

На парламентских слушаниях обсуждается законопроект о паллиативной помощи, разработанный Минздравом РФ. Ранее Госдума единогласно приняла его в первом чтении. Основатель и президент фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер в своем выступлении на пленарном заседании отметила, что законопроект нуждается в некоторых доработках, в частности, необходимо убрать из него формулировку "поддержание функций организма", так как такой подход не позволяет оказывать паллиативным пациентам качественную помощь. Представители общественных организаций также настаивают на том, что это является комплексной медико-социальной помощью.

В новость были внесены изменения (12:31 мск) — добавлены цитаты Скворцовой