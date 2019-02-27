Что изменится в жизни россиян с марта 2019 года

С 1 марта в России вступает в силу закон об обязательной маркировке табачных изделий. Она будет использоваться для учета производства, перевозки через таможенную границу Евразийского экономического союза или через границу России. Основной целью маркировки является повышение прозрачности рынка и снижение доли контрафакта.

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в марте 2019 года и коснутся многих россиян.

По мнению производителей, маркировка сигарет не спровоцирует удорожание табачной продукции для конечного потребителя, поскольку основным фактором, определяющим рост стоимости табачной продукции в рознице, является ежегодное увеличение ставки акциза, который в январе 2019 года был поднят на 10%. На этом фоне цена кода не является существенным фактором роста стоимости сигарет.

Также с 1 марта Минпромторг вводит эксперимент по маркировке фотокамер, духов, туалетной воды, ряда предметов одежды, а также шин и покрышек. С помощью маркировки ведомство будет следить за движением товаров, чтобы защитить покупателей от подделок.

Согласно правилам, товары получат уникальный код, который занесут в единую базу данных. Благодаря специальному шифру его нельзя будет подделать или скопировать. При этом сам покупатель сможет отсканировать метку с помощью приложения на смартфоне и узнать дату и место изготовления, а также проверить товар на подлинность.

В конце 2018 года заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов напомнил, что уже определены десять товарных групп, для которых маркировка становится обязательной в 2019 году. С 1 марта — сигареты, 1 июля — обувь, с 1 декабря — шины, парфюмерия, фотокамеры, фотовспышки и около пяти категорий легкой промышленности, говорил он.

Штрафы за остановку на "вафельнице"

С 1 марта камеры в Москве будут штрафовать водителей за нарушение "вафельной разметки", штраф составит 1 тыс. рублей.

В ГИБДД считают, что такая мера позволит существенно улучшить движение на особо загруженных перекрестках — снизить задержки транспорта как городского, так и личного в часы пик на 15–20%.

Вафельная разметка обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Сейчас она нанесена по 103 адресам в Москве.

Видеофиксация правонарушения будет осуществляться только в том случае, если автомобиль находится на перекрестке, создавая препятствие для движения транспортных средств, исключительно в неподвижном состоянии более пяти секунд.

Требования к студенческим общежитиям

С 1 марта вступит в силу ГОСТ для услуг, предоставляемых в студенческих общежитиях.

Стандарт, в частности, рекомендует проводить уборку санузлов и душевых не реже одного раза в день и менять постельное белье не реже одного раза в неделю. Согласно документу, "допускается проживание в одной жилой комнате не более четырех человек". При этом на одного человека должно приходиться не менее 6 кв. м, высота потолков должна быть не менее 2,5 м.

ГОСТ предусматривает обеспечение проживающих утюгами, гладильными досками и фенами. Кроме того, в общежитии должен быть доступ к аптеке и возможность вызвать скорую помощь.

"Общежития должны быть обеспечены санузлами из расчета не менее одной туалетной кабины, одного умывальника и одной душевой кабины на десять проживающих. Рекомендуется устройство раздельных санузлов и душевых кабин для мужчин и женщин", — говорится в документе.

Новые требования к диспетчерским службам