МЧС создаст координационный центр по работе с волонтерами

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. МЧС России после трагедии в Магнитогорске планирует создать координационный центр по работе с волонтерами во время чрезвычайных ситуаций. Об этом ТАСС сообщила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу.

"Идея создать добровольческий волонтерский координационный центр, который бы взял на себя организацию деятельности тех, кто по зову сердца пришел помочь в ликвидации чрезвычайных ситуаций, появилась после трагических событий в Магнитогорске, которые еще раз показали, что все больше людей остаются неравнодушными, объединяются, чтобы помочь оказавшимся в трудной ситуации гражданам", - рассказала она.

По ее словам, во время трагедии в Магнитогорске в штаб, который размещался в средней школе, сложно было войти, так как там была очередь из людей, которые приносили вещи первой необходимости. "Гуманитарной помощи в Магнитогорске было много, ее нужно было сортировать, раскладывать по размерам, организовывать распространение среди нуждающихся. И это одна из тех задач, которой могли бы заниматься добровольцы, но для этого также нужна координация их деятельности", - пояснила Юлия Шойгу.

Она добавила, что ликвидация чрезвычайной ситуации - сложный процесс межведомственного взаимодействия. "В нем принимают участие большое количество различных структур, это далеко не только МЧС России", - сказала она.

Вместе с тем руководитель Центра экстренной психологической помощи сделала акцент, что добровольчество должно носить системный характер, это должно быть осознанное решение. К этой работе МЧС активно будет привлекать и студентов, которые хотят стать волонтерами. Юлия Шойгу сообщила, что 10 февраля она участвовала во встрече ректора МГУ Виктора Садовничего со студенческим активом университета, где поднималась тема добровольчества, которая оказалась близкой студентам МГУ.

"Например, летом 2018 года в лесу недалеко от Беломорской биологической станции МГУ в Кандалакшском заливе Белого моря, где находились более 200 студентов - практикантов МГУ, начался природный пожар. По признанию Виктора Садовничего, справиться с ситуацией, не допустить распространения огня и спасти станцию удалось во многом благодаря мужеству и героизму ребят, которые находились там. Они не растерялись и самостоятельно организовали самооборону от огня до подхода сил огнеборцев", - рассказала Шойгу.