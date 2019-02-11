Потепление и туманы ожидаются в Центральной России в начале недели

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Потепление до плюс двух градусов, туманы и гололедица ожидаются в регионах Центрального Федерального округа (ЦФО) в ближайшие три дня. Об этом в понедельник сообщается на сайтах региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Сейчас в Орловской области около минус двух градусов, однако, постепенно температура будет подниматься. Уже к вечеру понедельника ожидается около нуля, а во вторник и среду до плюс двух градусов, дожди", - сказали ТАСС в региональном гидрометцентре. Синоптики отметили, что из-за сильного ветра - до 13 м/с и высокой влажности, будет казаться, что температура значительно ниже. Аналогичная погода и в Ярославской области - облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега, температура воздуха ночью опустится до минус семи градусов, в дневные часы ожидается потепление до плюс одного.

В Белгородской и Калужской областях синоптики предупреждают о потеплении, образовании туманов и гололедицы на дорогах в связи в повышением температуры воздуха днем до плюс одного градуса и небольшим дождем со снегом. Местами возможны порывы ветра до 15 м/с. До минус одного градуса в дневное время суток и дожди в начале недели, по прогнозам синоптиков, придут в Курскую область. В понедельник жителей региона еще ожидает ясная погода, однако уже со вторника начнутся небольшие дожди, возможны также осадки в виде снега.

В Ивановской области в начале недели ожидается незначительное потепление - днем столбик термометра будет подниматься до плюс двух градусов, однако из-за высокой влажности такая температура будет ощущаться как минус пять- семь градусов. Ночью прогнозируется минус один-три градуса мороза, на дорогах гололедица. Во вторник и в среду прогноз Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает потепление плюс до двух градусов. В Рязанской области также ожидается теплая погода с мокрым снегом и гололедом.

Синоптики гидрометцентров по Брянской, Смоленской, Тверской, Тульской областям прогнозируют, что в понедельник в регионах возможен небольшой снег, местами мокрый, на дорогах гололедица. Температура воздуха будет колебаться от нуля градусов днем до минус шести-семи градусов в ночные часы.

"Местами слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с", - говорится в сообщении центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Смоленской области.

В Воронежской и Липецкой областях во вторник ожидается потепление до плюс трех градусов днем и морозы до трех градусов ночью. По данным синоптиков, в регионах ожидается дождь со снегом, ветер южный до 6-11 м/с. Возможен утренний туман и гололед. Потепление начнется с вечера понедельника - утром температура минус пять градусов, а к вечеру уже ожидается около двух градусов мороза.

Стабильный минус

Единственным регионом ЦФО, где температура воздуха не поднимется выше нуля, является Тамбовская область.

"В Тамбове и области на предстоящей неделе сохранится морозная погода с небольшим количеством осадков, характерная для этого периода. Во вторник порывы ветра могут достигать 13-15 м/с. По ночам до минус 10 градусов, днем минус два - четыре, местами может идти снег, на дорогах гололедица", - рассказали ТАСС в региональном гидрометцентре.