Ингушский ансамбль победил в Международном хореографическом конкурсе

МАГАС, 11 февраля. /ТАСС/. Детский хореографический ансамбль "Таргим" Ингушетии победил в IV Международном конкурсе хореографического и циркового искусства "Звездный путь", который прошел в Ставропольском крае. Об этом ТАСС рассказал директор ансамбля Камбулат Аушев.

"Мы представили республику в Железноводске на Международном конкурсе "Звездный путь", где продемонстрировали два номера: народно-сценический "Вайнахский танец" и кавказский танец "Рассвет Магаса", над которыми ребята долго работали, мы проводили изнурительные репетиции. Но все это того стоило, потому что за эти номера мы получили Гран-при и стали лауреатами первой степени", - сказал Аушев.

По его словам, благодаря победе в международном конкурсе творческий коллектив отправится в Сочи для участия в конкурсе лауреатов XDANCE.

"Следующей зимой, мы благодаря победе в "Звездном пути", сможем принять бесплатное участие в конкурсе лауреатов XDANCE, который проходит в Сочи. К нему подготовимся также основательно, создадим новые номера и планируем победить и забрать призовой фонд", - добавил директор ансамбля.

Учредителем IV Международного конкурса хореографического и циркового искусства "Звездный путь", который впервые прошел в 2017 году, является Международный культурный центр "Будущее детям".

Детский хореографический ансамбль песни и танца "Таргим" был создан в 1996 году на базе дома культуры города Карабулак. Ансамбль становился лауреатом множество региональных, всероссийских и международных конкурсов.