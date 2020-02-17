Зачем нужен закон об устойчивом интернете. И что может измениться для пользователей

Авторы документа — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой — подготовили проект, как следует из пояснительной записки, "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США". В стратегии говорится, что Россия в числе прочих стран представляет угрозу киберпространству и "обвиняется в совершении хакерских атак".

Вообще, системы для возможности автономной работы Рунета обсуждаются довольно давно. В 2014 году в Минкомсвязи РФ проводили учения, в которых моделировали отключение России от интернета извне; целью эксперимента было понять, как можно сохранять работоспособность Сети в таком случае.