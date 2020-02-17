Зачем нужен закон об устойчивом интернете. И что может измениться для пользователей

Правительство РФ утвердило виды угроз, способных нарушить устойчивость и безопасность работы Рунета. 1 ноября 2019 года вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. ТАСС — о том, в чем суть закона и что может поменяться для рядовых пользователей.
О чем этот закон?
Идея в том, чтобы обеспечить работоспособность российского сегмента интернета в случае невозможности подключения к зарубежным серверам.
Законопроект предусматривает следующие шаги:
- минимизация передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи;
- операторы связи должны будут установить технические средства противодействия киберугрозам. Эти средства должны уметь ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска трафика;
- Роскомнадзор будет следить за работой интернета и выявлять угрозы безопасности;
- операторы связи должны при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком;
- создание национальной доменной системы (DNS).
Как появилась эта инициатива?
Авторы документа — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой — подготовили проект, как следует из пояснительной записки, "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США". В стратегии говорится, что Россия в числе прочих стран представляет угрозу киберпространству и "обвиняется в совершении хакерских атак".
Вообще, системы для возможности автономной работы Рунета обсуждаются довольно давно. В 2014 году в Минкомсвязи РФ проводили учения, в которых моделировали отключение России от интернета извне; целью эксперимента было понять, как можно сохранять работоспособность Сети в таком случае.
Какие угрозы безопасности Рунета выделяют в кабмине?
Это угрозы устойчивости, безопасности и целостности функционирования Рунета.
Угрозы устойчивости — это нарушение работы интернета при неисправности фрагмента связи, а также в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и техногенного характера. Такие угрозы прежде всего опасны в случае необходимости доступа к вызову экстренных служб или для поддержания важной информационной инфраструктуры.
Угрозы безопасности — нарушение способности противостоять кибератакам извне, когда нарушается работа интернета в РФ или распространяется запрещенная законом информация.
Угрозы целостности — это невозможность передавать данные через интернет.
А действительно ли россиян могут извне отключить от Всемирной сети?
Технически это возможно. Доменными именами и IP-адресами управляет ICANN — международная корпорация, зарегистрированная в США. Так, правда, никогда не случалось — организация не забирала доменные имена у каких-либо государств.
Что-то изменится со вступлением закона в силу?
Официальные лица и эксперты говорят, что нововведение никак не отразится на пользователях. Российский интернет останется частью мирового пространства.
"Со вступлением закона в силу российские пользователи никаких перемен на себе не почувствуют, качество связи не ухудшится", — заявил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.
Речь только о том, что при возникновении угроз безопасной работе интернета в стране Роскомнадзор сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования.
Стоит ли беспокоиться, что у нас будет изолированный интернет, как в Китае?
Автор законопроекта Людмила Бокова отметила, что инициатива "не имеет никакого отношения к китайскому пути развития интернета".
"Для нас очень важно защитить своих же граждан, для этого создается маршрутизация, которая обеспечит трафик всего интернета (а это наша почта, платежи) через территорию РФ, — говорит Бокова. — Сегодня, если мы отправляем кому-то письмо по электронной почте, мы не можем определить, будет ли это доступно третьим лицам".
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин также заверил, что китайский путь развития Рунета не подходит России.
"В Китае внутренний рынок в разы больше, чем у нас, почти в десять раз. И он самодостаточен для того, чтобы находиться в изолированной ситуации экономически, — сказал он. — Если мы говорим про Рунет, то у нас количество потенциальных пользователей Рунета — 300 млн человек русскоязычных. Численность потенциальной русскоязычной аудитории в два раза превышает численность населения России. Уход на самоизоляцию означает, что мы вдвое уменьшаем свой рынок. Из примера того же самого китайского опыта мы видим, что технологическая изоляция интернета — это очень дорогое удовольствие. Мы совершенно не уверены, что это экономически подъемно для экономики России, а китайский опыт показывает, что все, кто хотят обойти блокировку, ее обходят".