Роскачество представило рекомендации по выбору презервативов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Роскачество совместно с профильными экспертами накануне Дня святого Валентина рассказали об основных характеристиках презервативов, а также разработали рекомендации по выбору этих средств. Об этом говорится в сообщении организации.

Как отмечают эксперты, перед тем, как попасть в продажу презервативы проходят сертификацию в несколько этапов. Сначала оценивается внешний вид, затем следует проверка на герметичность и только потом их проверяют искусственным старением. Изделия иностранного производства подлежат еще и обязательной регистрации в Росздравнадзоре. При этом, по данным экспертов, качество латексных изделий со временем становится даже лучше. Это так называемый эффект "дозревания" резины.

Вид сырья, из которого произведены презервативы, указывается на маркировке. Как отмечают в Роскачестве, самыми распространенными на рынке презервативами являются изделия из латекса. Одним из значительных минусов этого вида сырья является контакт с веществом на маслянистой основе, которое делает их менее прочными. Помимо этого, латекс может вызывать индивидуальную аллергическую реакцию.

Изделия из полиизопрена и медицинского полиуретана менее распространены на рынке и изучены, но гипоаллергенны и сверхтонкие. Как отмечают эксперты, существуют также изделия из кожи ягнёнка (lamb skin), которые являются менее безопасными.

Как отметили в Роскачестве, в России, согласно ГОСТ, размер презервативов должен составлять 178 (+/- 2) мм в длину, 54 мм в диаметр. Европейские стандарты практически не отличаются. Несколько меньше по стандарту размера презервативы азиатского производства, например, индонезийские. Но многие производители выпускают изделие по размерам от S до XXL, независимо от географического присутствия.

Рекомендации по выбору

Эксперты подчеркивают важность того, чтобы презерватив всегда подходил по размеру. Кроме того, важным в выборе презервативов является место их покупки. Они советуют приобретать их в аптеках или же аптечных киосках, таким образом можно избежать подделки. На упаковке и этикетке должны быть пропечатаны штрих-код страны-изготовителя и номер партии изделия, если они из Европы, то помечаются знаком соответствия "СЕ".

Также в Роскачестве советуют обратить внимание на срок годности. Независимо от производителя он не превышает пяти лет, использовать барьерный контрацептив после его истечения нельзя, отмечают они. Кроме того, после покупки и вскрытия основной упаковки нужно исследовать индивидуальную упаковку. На ней не должно быть порезов, следов вскрытий, посторонних "точек".

Если упаковка не герметична, значит пользоваться таким средством защиты не стоит. Открыв индивидуальную упаковку, также стоит убедиться в целостности самого изделия и его правильной формы, неосмотрительность в этом вопросе может быть опасна. Помимо прочего, следует знать, что презервативам прямо противопоказаны солнечные лучи, высокая температура, вазелин, кремы на жировой основе - они снижают качественные характеристики презервативов, и возрастает риск небезопасного использования, отмечают в Роскачестве.