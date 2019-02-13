В Удмуртии отремонтируют порядка 640 социальных учреждений в 2019 году

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Около 640 объектов социальной инфраструктуры будет отремонтировано в Удмуртии в 2019 году. Этот показатель превышает объем выполненных работ за последние 20 лет, сообщил в среду в интервью ТАСС глава региона Александр Бречалов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"В реестре объектов социальной инфраструктуры - не только больницы, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, но и детские сады и школы - 640 объектов, больше чем на 3,2 млрд рублей <…> В части объектов - это беспрецедентное время для республики <…> Масштаб больше, чем за 20 последних лет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что средства на эти цели изысканы благодаря продаже имущества "Ижевских электрических сетей".

"61 фельдшерско-акушерский пункт будет отремонтирован, четыре новых построено, восемь поликлиник отремонтировано, семь врачебных амбулаторий, детская больница в Ижевске, шестая горбольница и госпиталь для ветеранов войн, и, возможно, примем сложное решение - строительство второй горбольницы новой. Я задачу такую поставил - посчитать", - добавил он.

По словам Бречалова, благодаря деньгам из президентского резервного фонда достроена поликлиника в Ленинском районе, а в этом году в республике начнется строительство туберкулезной больницы.

"Помимо этого, мы проектируем новую поликлинику детскую в Можге, поликлинику взрослую в Воткинске. В рамках федеральных проектов мы создадим сердечно-сосудистый центр ... и шесть амбулаторно-онкологических пунктов", - отметил он.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.